Тендер на строительство новой тюрьмы в Кишиневе снова продлен

В очередной раз откладывается строительство нового пенитенциарного учреждения, которое первоначально хотели сдать в эксплуатацию еще в 2018 году.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Минюстом в очередной раз продлен международный конкурс на отбор компании, которая построит новую тюрьму в Кишиневе. Тендер стартовал еще в феврале 2019 года, и уже во второй раз конкурс откладывают. Теперь срок его проведения продлен до 24 июля.

Тендер открыт для желающих из всех стран. По утверждению минюста, срок конкурса продлевается по просьбе участников, которые не успевают подготовить техническую документацию.

Черновик проекта, по которому будут строить новую тюрьму, составлен консорциумом голландских и молдавских компаний.

Парламент Молдовы ратифицировал еще в декабре 2013 года соглашение, согласно которому республика должна получить 39 миллионов евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) на строительство новой тюрьмы. Соответствующий проект должны были реализовать до 2018 года, но процесс затянулся.

Представители Национального агентства пенитенциарных учреждений ранее заявляли, что в рамках заседания парламентской комиссии по безопасности, национальной обороне и общественному порядку было заявлено, что новую тюрьму сдадут в эксплуатацию, скорее всего, в 2021 году. Строительные работы рассчитаны на 36 месяцев.

По проекту пенитенциарный комплекс на 1600 человек расположится в девяти километрах от Кишинева, близ коммуны Бубуечь и заменит тюрьму №13, которая размещена в центре молдавской столицы. Власти пока не решили, что произойдет со зданием пенитенциария №13 после того, как появится новый объект. Есть предложения сделать из старой тюрьмы музей.

Всего в пенитенциарную систему Республики Молдова входят 17 тюрем.

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