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Педиатр рассказала, какие детские лекарства необходимо взять с собой на море

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Отправляясь на отдых с ребенком, кроме вещей первой необходимости и питания, необходимо взять с собой и минимальный перечень лекарств первой необходимости.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. О том, какие лекарства для детей первой необходимости нужно взять с собой, отправляясь на море или другие курорты, в интервью новостному порталу gagauzinfo.md рассказала педиатр Татьяна Ворникова.

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Она отметила, что, отправляясь на отдых с ребенком, кроме вещей первой необходимости и питания, необходимо взять с собой и минимальный перечень лекарств первой необходимости.

"В первую очередь необходимо иметь с собой жаропонижающие средства. Есть для этого сиропы, капсулы и таблетки. Так же с собой необходимо иметь 2-3 пакетика "Регидрона". При появлении симптомов отравления его можно давать как детям, так и взрослым. Также нужны противоаллергические препараты, например, "Парлазин" в каплях или "Фенистил", тоже в жидком виде. Для маленьких детей желательно в жидком виде, так как удобно дозировать", - подчеркнула Татьяна Ворникова.

При этом, добавила медик, отправляясь на отдых с детьми, в аптечку обязательно нужно положить и и перевязочные материалы – бинт, вата и "зеленка".

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