20:24 22 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск

С начала июня в Молдове зарегистрировано 18 новых случаев кори

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
Получить короткую ссылку
33 0 0

Борьба с опасным заболеванием не прекращаются, но до полной победы над корью еще далеко.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В период с 1 по 21 июня в Молдове подтверждено 18 новых случаев заболевания корью, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Больница
CC0 / Pixabay / sarcifilippo
Корь наступает: истинные причины опасного заболевания

На данный момент в Кишиневе под наблюдением врачей находится один пациент с подозрением на корь. В целом с начала года в Молдове подтверждено 43 случая заболевания корью, из которых 17 "ввезены" из-за рубежа людьми, инфицированными во время пребывания за границей.

Больше всего больных корью проживают в Кишиневе - 21 человек. В Дрокиевском районе живут 12 заболевших, в Окницком - шесть, в Бричанском, Единецком, Штефан-Водском и Глодянском районе - по одному.

В 2018 году было зарегистрировано 340 подтвержденных случаев заболевания корью.

Всплеск числа инфицированных был зафиксирован в августе 2018 года, когда заболели сразу 234 человека.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Захарова: массовые отказы от прививок вызвали эпидемию кори в Европе
Еще два случая кори у детей зарегистрированы в Молдове
Теги:
корь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Опасно ли ездить по мосту в Будештах - что говорит эксперт
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться