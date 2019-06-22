С начала июня в Молдове зарегистрировано 18 новых случаев кори

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В период с 1 по 21 июня в Молдове подтверждено 18 новых случаев заболевания корью, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.
На данный момент в Кишиневе под наблюдением врачей находится один пациент с подозрением на корь. В целом с начала года в Молдове подтверждено 43 случая заболевания корью, из которых 17 "ввезены" из-за рубежа людьми, инфицированными во время пребывания за границей.
Больше всего больных корью проживают в Кишиневе - 21 человек. В Дрокиевском районе живут 12 заболевших, в Окницком - шесть, в Бричанском, Единецком, Штефан-Водском и Глодянском районе - по одному.
В 2018 году было зарегистрировано 340 подтвержденных случаев заболевания корью.
Всплеск числа инфицированных был зафиксирован в августе 2018 года, когда заболели сразу 234 человека.
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