С 1 июля пенсионный возраст в Молдове изменится

С 1 июля 2019 года мужчины в Молдове будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет, а женщины - в возрасте 58 лет и 6 месяцев.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. С 1 июля 2019 года в Республике Молдова установлен официальный пенсионный возраст для мужчин - 63 года, согласно Закону о государственной пенсионной системе.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О государственной пенсионной системе", с 1 июля 2017 года вступило в силу постепенное увеличение пенсионного возраста и увеличение периода взносов как для мужчин, так и для женщин. 63-летний стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин будет достигнут 1 июля 2019 года, а для женщин - 1 июля 2028 года.

Достижение 63-летнего пенсионного возраста для женщин будет происходить путем ежегодного увеличения стандартного пенсионного возраста на 6 месяцев:

© Photo: Captură ecran Lex Justice Пенсионный возраст в Молдове

В то же время полный трудовой стаж для мужчин и женщин будет равен 34 годам. Для мужчин он установлен с 1 июля 2018 года, а для женщин - с 1 июля 2024 года.

© Photo: Captură ecran / Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova Полный трудовой стаж для мужчин и женщин

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