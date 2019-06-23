Эмигранты из Молдовы останутся без пенсий, если не подтвердят, что еще живы

Молдаване, проживающие в ряде стран Европы, останутся без пенсий в Молдове, если проигнорируют новое требование Национальной кассы социального страхования.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Национальная касса социального страхования временно приостанавливает выплату пенсий, которые получают граждане Молдовы, проживающие в Болгарии, Португалии, Румынии, Люксембурге, Австрии, Эстонии, Чехии, Бельгии, Польше, Венгрии, Литве и Германии, если они не представят свидетельство о жизни до 31 декабря каждого года.

Это условие введено в соответствии с соглашениями о социальном обеспечении, заключенными между Республикой Молдова и названными государствами, заявили в эфире радио Sputnik Молдова Неля Русу, государственный секретарем Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, и Юлия Саенко, руководитель отдела международных отношений Национальной кассы социального страхования.

© Sputnik / Osmatesco Неля Русу и Юлия Саенко пояснили в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что эти условия введены в соответствии с соглашениями о социальном обеспечении, заключенными между нашей республикой и другими странами.

Свидетельство жизни выдается органами социального обеспечения Болгарии, Португалии, Румынии, Люксембурга, Австрии, Эстонии, Чехии, Бельгии, Польши, Венгрии, Литвы и Германии.

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"Один раз в год, до 31 декабря, молдавские мигранты из этих странах должны подать заявление на получение сертификата, подтверждающего, что они живы. Впоследствии документ будет отправлен в Национальную кассу социального страхования Республики Молдова, которая продолжит выплачивать пенсию. Были случаи, когда получатели пенсий не предъявляли свидетельство жизни и пенсии были временно приостановлены. Однако люди не теряют деньги, которые переводятся только после предъявления сертификата. Это механизм, который позволяет нам обеспечить, чтобы пенсия доходила до получателя", - пояснила Юлия Саенко.

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На основании соглашений о социальном обеспечении, заключенных с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чешской Республикой, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Турцией и Германией, 570 молдавских мигрантов получают пенсии за страховой стаж, заработанный в Молдове. В то же время 750 граждан, вернувшихся в страну, получают пенсии из перечисленных стран.

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