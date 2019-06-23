Драмы БАК-2019: сколько учеников выгнали с экзаменов

На сессии по сдаче экзаменов бакалавриата в 2019 году не обошлось без провалов.

КИШИНЕВ, 23 июня - Спутник. В 2019 году только двое учеников, которые сдавали экзамены бакалавриата в Молдове, были выгнаны из аудитории. Это существенный прогресс по сравнению с 2013 годом, когда права сдать тесты были лишены 1133 человека. Эти данные представила министр образования Лилиана Николаеску-Онофрей.

Кроме того, министр сообщила, что в этом году 1008 учеников получили оценку "10" на экзаменах по сравнению с 229 в 2015 году.

В итоговом экзамене приняли участие 470 кандидатов. Тесты по родному языку прошли в 14 центрах бакалавриата. Тест по болгарскому языку и литературе сдавали 179 кандидатов, 260 кандидатов сдавали гагаузский язык и литературу , а 31 - украинский язык и литературу.

Предварительные результаты будут показаны в центрах бакалавриата 26 июня. Каждый кандидат сможет увидеть проверенную работу, посетив сайт bac.edu.md 26 и 27 июня, с вводом пароля, который ему выдается учебным заведением.

26 и 27 июня кандидаты смогут подавать апелляции. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

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