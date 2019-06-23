В кишиневском зоопарке идет строительство просторной "квартирки"

В столичном зоопарке начались работы по строительству просторного вольера для двух медведей.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik, Дарья Чернега. В зоопарке Кишинева начались работы по строительству просторного вольера для двух медведей. Вот уже 20 лет животные ютятся в стесненных условиях. Отведенная им площадь составляет всего 30 квадратных метров. Каждое животное весит порядка 300 килограммов. Поэтому их перевозка на новое место будет проходить со строим соблюдением правил безопасности как для людей, так и для самих медведей.

Пока здесь идут работы. Бульдозеры расчищают территорию.

Простор на тысячах квадратных метров

Новый медвежатник решили построить после того, как в социальных сетях на плохие условия содержания животных пожаловались зоозащитники. По следам шумихи в интернете в зоопарк прибыли городские власти, после чего было принято решение о выделении средств на строительство просторного загона для медведей. Его площадь составит порядка 6-ти тысяч квадратных метров.

"На этой территории будет построена берлога для медведей, бассейн, в котором они смогут купаться. Так же планируется строительство подъездной дороги", - рассказал прораб бригады по строительству медвежатника Георге Солтан.

На первом этапе строительная бригада осуществляет расчистку площадки от густых зарослей для строительства фундамента для забора. Все работы должны завершиться в течение 4-х месяцев. Таким образом, предположительно к ноябрю медведи из кишиневского зоопарка переедут жить на новое место.

Потребуется спецоперация

Как рассказала заместитель директора зоопарка по зооветеринарной части Анна Шевченко, перевезти животных на новое место будет непросто. Перед этим понадобится несколько тренировок, для того, чтобы слажено, быстро и без лишних движений осуществить транспортировку.

"Медведь – хищник очень крупный, с особенностями. Он достаточно сложно поддается седированию (введению в медикаментозный сон – прим. ред). Нужно будет очень четко вымерять препарат. Если врач даст меньше препарата, то медведь может не заснуть, или проснуться в самый неподходящий момент. Если больше – это чревато для его жизни и здоровья", - рассказала Шевченко.

Пока наблюдать за косолапым можно только через железные прутья.

По словам собеседницы, сам процесс перевозки тоже сопряжен с определенными рисками: если медведю неправильно зафиксировать голову, можно пережать трахею. Важно также обеспечить безопасность сотрудников, задействованных в транспортировке на случай, если крупный хищник весом под 300 килограммов проснется раньше времени.

Больше пространства для всех

Некоторые звери уже пользуются улучшенными "жилищными условиями". Недавно в зоопарке был создан так называемый хозяйственный дворик, где на одной территории обитают животные разных видов - лань, барашки, индюки, курицы. Больше пространства получили и другие копытные: из 11-ти маленьких вольеров для них сделали четыре просторных. Это упрощает работу с животными. Они проявляют меньше агрессии, когда на территорию заходят работники зоопарка.

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