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Такси

Будьте начеку: в какие такси никогда не следует садиться

CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Общество
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Гражданам напоминают, на что следует обратить внимание, прежде чем садиться в машину такси.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. По молдавской столице разъезжают такси, в которые никогда не следует садится, предупреждает в эфире радио Sputnik Молдова представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Елена Мурариу.

Такси в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
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Как отметила специалист, речь идет не только о серьезной переплате за услуги, но и безопасности. 

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Огромное количество такси жду клиентов у обочин, возле вокзалов, торговых центров или в других людных местах. Все они перевозят пассажиров нелегально.

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Мурариу подчеркнула, что далеко не все задумываются о последствиях подобной поездки в такси. По ее словам, люди рискуют своей жизнью, а также могут попасть в любую другу неприятную ситуацию. Вину водителя в таком случае будет крайне тяжело доказать. 

"Нельзя садиться в машину, на которой нет "шашечек" такси, счетчик, а также отсутствует номер службы и не прописаны все тарифы на двери авто. Счетчик должен быть авторизован, что можно подтвердить соответствующим документом о прохождении метрологической проверки аппарата. Пассажиры имеют право требовать предъявить этот документ", - объяснила Мурариу.

Она добавила, что следует игнорировать такси, водитель которых не может предоставить лицензию, отказывается назвать службу, на которую работает, не имеет бейджа с указанием имени и фамилии.

Она подчеркнула, что, если водитель такси не предоставляет чек , пассажир имеет права не платить за поездку. 

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Теги:
Кишинев, такси


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