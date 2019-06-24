Жара в Молдове: десятки тысяч людей обратились за помощью к спасателям

Защититься от зноя - жаркая погода доставляет жителям страны немало проблем со здоровьем, иногда приходится обращаться за помощью.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Более 41 тысячи человек обратились в течение 11 дней за помощью в палатки, установленные спасателями в связи с жарой. Об этом сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"По информации ГИЧС, c 13 по 24 июня 41 тысяча 1160 человек получили помощь в палатках, установленных спасателями... Вчера, 23 июня, только в Кишиневе в палатки обратили 4 тысячи 496 человек", - говорится в сообщении.

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Реабилитационные пункты есть в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах, Комрате, Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

В Кишиневе палатки находятся по следующим адресам:

на Ботанике, у магазина "1000 мелочей"; © REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

в столичном секторе Центр, у Центрального рынка;

на Рышкановке, близ рынка на улице М. Басараб;

на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;

на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.

В этих пунктах люди могут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости окажут медицинскую помощь.

"Людей призывают приходить в палатки, чтобы выпить воды и защититься от солнца в самые жаркие часы", - говорится в сообщении ведомства.

Также спасатели призывают людей не находиться под палящим солнцем в дневные часы, не купаться в неавторизированных местах и в водоемах, где нет спасательных станций. Пожарные предупреждают и о риске использования открытого огня.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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