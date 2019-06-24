БАК-2019: в Молдове стали меньше списывать

В этом году за списыванием были замечены только двое молодых людей, а шесть лет назад (в 2013 году) с экзаменов на степень бакалавра были выдворены 1133 ученика.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В последние годы с экзаменов на степень бакалавра стали выгонять все меньше учащихся за списывания, об этом свидетельствуют данные министерства образования, культуры и исследований.

В то же время увеличилось количество учащихся, которые освобождаются от экзаменов за успехи, достигнутые на различных олимпиадах, поскольку им автоматом ставится оценка "10".

Согласно официальным данным, если в 2013 году с экзаменов на степень бакалавра было исключено 1133 учеников, то в этом году за списыванием были замечены только двое молодых людей.

Если в 2015 году только 229 учащихся получили оценки "10" автоматом и были освобождены от экзаменов, то в 2019 году освободили уже в пять раз больше лицеистов.

Предположительно, улучшение результатов последних лет объясняется тем, что выпускники стали лучше учиться. Кроме этого, свою роль мог сыграть и страх быть пойманным за списыванием.

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В этом году экзаменационные работы на степень бакалавра будут проверяться до 25 июня, а предварительные результаты будут вывешены в центрах бакалавриата 26 июня. Кандидаты будут иметь возможность подать апелляции 26 и 27 июня.

Окончательные результаты сессии БАК-2019 после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля.

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