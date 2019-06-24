Додон о контракте по электричеству: надо, чтобы договор был прозрачным

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что соглашение на поставку электроэнергии должно быть таким, чтобы потребители в республике платили меньше. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в понедельник.

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Ранее стало известно о намерении премьер-министра Майи Санду расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО". Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.

"Очень важно, по какой цене (поставляется электроэнергия – ред.) и чтобы без посредников. Если замешаны посредники, а в этом должны разобраться компетентные органы, то нужно от этого контракта отказаться. Надо, чтобы договор был транспарентным и на хороших условиях для наших потребителей", - сказал Додон журналистам.

По мнению главы государства, если в схеме с поставками электроэнергии есть посредник, нужно разобраться, кто он, и посмотреть, чтобы цена была ниже.

"Если по электроэнергии есть цена лучше в другом месте (украинцы, например, продают дешевле) нужно покупать, где дешевле. Для нас важно, чтобы потребители покупали электроэнергию по более низкой цене. Если будет такая возможность, надо это делать", - добавил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что "до сих пор доступа к информации о поставках электроэнергии не было ни у президента, ни у парламентариев".

"Сейчас доступ появился. Будем разбираться. Не только по электроэнергии, но и по контрабанде в больших объемах – спирта, сигарет и других вещей", - пояснил Додон, добавив, что в среду "состоится заседание Высшего совета безопасности, чтобы можно было разобраться с коррупционными схемами".

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Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак после встречи с главой молдавского государства заявил, что в России заинтересованы в стабильной работе Молдавской ГРЭС, однако это не является основанием для продавливания интересов российских компаний в Молдове.

"Собственниками ГРЭС являются российские компании, но вопрос должен решаться, исходя из интересов Республики Молдова. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть продавцом. Мы не намерены, вопреки законам конкуренции, лоббировать интересы российской компании", - сказал Козак.

По его словам, это касается и других отношений между бизнес-структурами двух стран.

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