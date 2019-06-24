Утвержден новый директор Центрального рынка Кишинева

Меньше, чем за три месяца, у этого муниципального предприятия появился уже третий руководитель.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Новым директором Центрального рынка Кишинева назначен юрист и бизнесмен Виорел Брага. Его в понедельник представил и.о. примара молдавской столицы Руслан Кодряну.

Кроме того, и.о. столичного градоначальника предложил на должности заместителей директора Владислава Николэеску и Иона Романенко, однако Браге предстоит решить, утвердит он эти кандидатуры или нет.

В минувшую пятницу, 21 июня, спустя два с половиной месяца после увольнения предыдущего директора Центрального рынка Кишинева Октавиана Бивола, Кодряду решил сменить и новое руководство в лице Лилии Буштюк.

Решение об отставке Бивола было принято в начале апреля после жалоб экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. В середине того же месяца руководителем муниципального предприятия "Центральный рынок" стала Лилия Буштюк.

Кодряну заявил, что даже после смены руководства он продолжил получать "сообщения от экономических агентов о поборах и оказании давления на предпринимателей, работающих на территории рынка".

По его словам, более сотни экономических агентов подали официальные заявления в примэрию Кишинева о нарушениях. Ответные письма есть и от теперь уже экс-администрации рынка. Поэтому, по словам Кодряну, примэрия приняла решение обратиться в правоохранительные органы, отправив документы в Антикоррупционную прокуратуру.

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Кроме того, с понедельника началась аудиторская проверка деятельности рынка за последние годы.

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