Кто в Кишиневе останется без электроэнергии во вторник — список улиц

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 25 июня для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Сектор Ботаника:

- бул. Дечебал 70; ул. Трандафирилор 7, 7/3, 9/1 в период с 13:00 до 17:00.

- ул. Каушень 6A, 10A, 12; ул. Четатя Албэ 36-48, 45-59; ул. Ханул Морий 3, 11-23, 38, 43; переулок Ханул Морий 3-31, 4-20; ул. Пандурилор 9 в период с 09:15 до 17:00.

- ул. Куза Водэ 27/2, 29/2 в период с 09:00 до 13:00.

- ул. Индепенденций 32/2 в период с 09:40 до 21:40.

- ул. Мунчешты 293B, 607 в период с 13:00 до 18:00.

- ул. Мунчешты 799, 799A, 801A в период с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

- ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, ул. Кэрбунарь 25-33, 32-38, ул. Скорень 8A, ул. Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 - в период с 09:15 - 18:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161; ул. Митрополитул Дософтей 128-134; ул. Митрополитул Петру Мовилэ 39-41; ул. Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A в период с 09:00 - 19:00.

Сектор Буюканы:

- ул. Б. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32; ул. Корнулуй 11/1; ул. Гиочеилор; ул. Штефан Нягэ 16-38, 17-37 в период с 09:20 - 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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