Министр здравоохранения рассказала, будут ли закрывать больницы в районах Молдовы

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко заверила, что не собирается закрывать больницы во время своего пребывания в должности. Об этом министр заявила в эфире одного из телеканалов.

Министр рассказала, что намерена обобщить все данные, собранные в последние годы в отношении реформ в области здравоохранения, количества больниц и количества коек, необходимых для составления четкой концепции того, как должна выглядеть медицинская система в нашей стране.

"Сейчас я нахожусь на стадии изучения данных. В планах последней реформы, предложенной министерством, говорится о 17 региональных больницах, и это является чем-то фантастическим. В качестве примера: Румыния с населением 24 миллиона человек планирует построить 3 региональные больницы, а у нас предлагают семнадцать".

По словам министра, в целом достаточно ясно, сколько больниц нужно населению Молдовы, и вопрос в том, сколько нужно коек, чтобы обеспечить функционирование медицинского сервиса по всей стране, в районах республики.

"Я хочу успокоить все местное население и местных жителей: никто не хочет закрывать больницы, но реформы внутри самой медицинской системы - это нормально", - заявила министр.

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