09:32 25 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.74
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.40
  • UAH0.70
Поиск
Скорая помощь

Министр здравоохранения рассказала, будут ли закрывать больницы в районах Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
256 0 0

Планы предыдущего кабмина о реформе системы здравоохранения в регионах Алла Немеренко считает "фантастическими".

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко заверила, что не собирается закрывать больницы во время своего пребывания в должности. Об этом министр заявила в эфире одного из телеканалов.

Министерство здравоохранения.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Министерство здравоохранения разделят - премьер о том, как это произойдет

Министр рассказала, что намерена обобщить все данные, собранные в последние годы в отношении реформ в области здравоохранения, количества больниц и количества коек, необходимых для составления четкой концепции того, как должна выглядеть медицинская система в нашей стране. 

"Сейчас я нахожусь на стадии изучения данных. В планах последней реформы, предложенной министерством, говорится о 17 региональных больницах, и это является чем-то фантастическим. В качестве примера: Румыния с населением 24 миллиона человек планирует построить 3 региональные больницы, а у нас предлагают семнадцать".

По словам министра, в целом достаточно ясно, сколько больниц нужно населению Молдовы, и вопрос в том, сколько нужно коек, чтобы обеспечить функционирование медицинского сервиса по всей стране, в районах республики.

"Я хочу успокоить все местное население и местных жителей: никто не хочет закрывать больницы, но реформы внутри самой медицинской системы - это нормально", - заявила министр.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В системе здравоохранения начинаются изменения в лучшую сторону?
Реформы в сфере здравоохранения: 2019 год окажется богатым на изменения
Презентация нового министра здравоохранения Молдовы: она - из простых врачей
Теги:
здравоохранение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Додон: нам важно, чтобы потребители получали электроэнергию дешевле
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться