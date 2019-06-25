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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Давление повышено: в больницы Молдовы обратились сотни человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Жаркая погода плохо переносится людьми со слабым здоровьем, медики пытаются помочь, чем могут.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Жара плохо сказывается на здоровье жителей Молдовы. В одном только Кишиневе около 200 человек обратились в мобильные пункты при поликлиниках с жалобой на плохое самочувствие из-за повышенного давления.

Палатка
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Жара в Молдове: десятки тысяч людей обратились за помощью к спасателям

Вместе с тем, с жалобами на здоровье в мобильные пункты на прошлой неделе по всей стране обратились почти три тысячи человек.

Пункты экстренной помощи были открыты в связи с установившейся жаркой погодой. В палатках и поликлиниках люди могут измерить давление, выпить воды, получить лекарства в случае экстренной необходимости.

Напомним, что 22 июня на стройке из-за жары умер мужчина. Ему стало плохо, и он направился в тень, однако прибывшая скорая не успела спасти мужчину. Он скончался из-за остановки сердца.

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Теги:
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