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Curtea Supremă de Justiție

Майя Санду призвала начать чистку судебной системы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Премьер-министр считает, что судебная система Молдовы нуждается в очищении от коррупционеров.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Премьер-министр Майя Санду призвала членов Высшей судебной палаты начать чистку судебной системы. Об этом глава кабинета министров заявила на заседании Высшего совета магистратуры, в котором приняла участие.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Судьи, которые приняли незаконные решения, должны уйти, а честные - должны повышаться в должности. Вы знаете, что отсутствие прогресса в правосудии стало причиной, по которой была заморожена реформа юстиции", – заявила Санду.

По словам премьера, коррумпированность всех госструктур и отсутствие прогресса в реформе судебной системы являются главным препятствием для разблокирования внешней помощи Молдове.

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Теги:
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