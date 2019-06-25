В третьей горбольнице Кишинева у больных вымогали деньги: изъяты горы купюр

Задержаны начальник отделения столичной больницы "Святой Троицы" и врач, а после обысков в квартирах задержанных правоохранители нашли полмиллиона леев в разной валюте.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Заведующий отделением и врач городской клинической больницы "Святая Троица", известной как "3-я горбольница" были задержаны сотрудниками Национального центра антикоррупции (CNA) и Антикоррупционной прокуратурой по подозрению в коррупции.

Согласно материалам дела, в марте и июне задержанные требовали деньги за проведение хирургических операций, в том числе у застрахованных больных, которые должны были получать медицинскую помощь по полису.

"Такса" вымогателей в белых халатах составляла до 7 тысяч леев с одного пациента, деньги передавались лично в руки, без прохождения в бухгалтерской отчетности.

В результате обысков, проведенных сотрудниками CNA, в служебных кабинетах и по месту жительства врачей были изъяты крупные суммы денег в разных валютах - более 155 500 леев, 8500 фунтов стерлингов, более 3000 долларов.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе CNA, они задержаны на 72 часа. Возбуждено уголовное дело. В случае признания виновными обоим вымогателям угрожает лишение свободы на срок до 10 лет, штраф и лишение права занимать врачебные должности.

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