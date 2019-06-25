14:26 25 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.74
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.40
  • UAH0.70
Поиск
Врачи, архивное фото

В третьей горбольнице Кишинева у больных вымогали деньги: изъяты горы купюр

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
Получить короткую ссылку
211 0 0

Задержаны начальник отделения столичной больницы "Святой Троицы" и врач, а после обысков в квартирах задержанных правоохранители нашли полмиллиона леев в разной валюте.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Заведующий отделением и врач городской клинической больницы "Святая Троица", известной как "3-я горбольница" были задержаны сотрудниками Национального центра антикоррупции (CNA) и Антикоррупционной прокуратурой по подозрению в коррупции.

Согласно материалам дела, в марте и июне задержанные требовали деньги за проведение хирургических операций, в том числе у застрахованных больных, которые должны были получать медицинскую помощь по полису.

"Такса" вымогателей в белых халатах составляла до 7 тысяч леев с одного пациента, деньги передавались лично в руки, без прохождения в бухгалтерской отчетности.

В результате обысков, проведенных сотрудниками CNA, в служебных кабинетах и по месту жительства врачей были изъяты крупные суммы денег в разных валютах - более 155 500 леев, 8500 фунтов стерлингов, более 3000 долларов.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе CNA, они задержаны на 72 часа. Возбуждено уголовное дело. В случае признания виновными обоим вымогателям угрожает лишение свободы на срок до 10 лет, штраф и лишение права занимать врачебные должности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Медик-ветеринар выдавал справки за 15-кратную цену, сейчас он задержан
Звонки и петиции - как сообщают о случаях взяточничества в Молдове
Коррупционная Молдова: аппетиты взяточников шокируют
Теги:
коррупция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Додон: нам важно, чтобы потребители получали электроэнергию дешевле
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться