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Дмитрий Козак

Дмитрий Козак проводит переговоры с руководством Приднестровья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Встреча проходит на территории историко-архитектурного комплекса "Бендерская крепость".

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак проводит переговоры с официальными лицами приднестровского региона.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дмитрий Козак в Кишиневе: первые результаты визита

Встреча проходит на территории историко-архитектурного комплекса "Бендерская крепость", передает корреспондент Sputnik Молдова с места событий.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой в понедельник прибыл в Кишинев с рабочим визитом. В состав делегации входит также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

© Sputnik / Андрей Петрик
Визит Дмитрия Козака в Приднестровье

В Кишиневе российский вице-пример провел переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной. Затем прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и Санду.

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Теги:
переговоры, Приднестровье, Дмитрий Козак


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