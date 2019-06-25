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Еуджениу Питерски

Еуджениу Питерски будет и.о. замглавы Генинспектората полиции

© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova / IGP
Общество
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Глава МВД подписал указ о назначении еще в конце прошлой недели, однако известно об этом стало лишь 25 июня.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Исполняющим обязанности замначальника Генерального инспектората полиции МВД Молдовы стал Еуджениу Питерски.

"Указом министра внутренних дел Андрея Нэстасе от 21 июня главный комиссар Еуджениу Питерски назначен исполняющим обязанности замначальника Генерального инспектората полиции", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник. 

Георгий Кавкалюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кавкалюк подает в отставку и создает партию

Ранее полковник полиции Питерски  возглавлял Управление инспектирования личного состава.

Бывший замглавы Генинспектората полиции Георге Кавкалюк 15 июня объявил о том, что с 17 июня оставляет свой пост и создает политическую партию.

До этого новое правительство отправило в отставку руководителя Генинспектората полиции Александра Пынзаря, назначив вместо него исполняющим обязанности Георге Балана.

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