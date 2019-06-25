Парламент может аннулировать концессию аэропорта и приватизацию Air Moldova

Следственная комиссия, сформированная в высшем законодательном органе Молдовы, проанализирует приватизацию публичной собственности, в частности сдачу в аренду Кишиневского международного аэропорта, а также продажу компании Air Moldova и предприятия Tutun-CTC.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Следственная комиссия парламента Молдовы детально расследует, каким образом проводилась приватизация ряда госпредприятий республики, и заслушает десятки госслужащих, которые были так или иначе причастны к этому процессу, в том числе ответственных лиц из Агентства публичной собственности. Об этом на брифинге заявил депутат от блока ACUM, председатель комиссии Игорь Мунтяну, пишет sputnik.md.

Парламентарий подчеркнул, что члены комиссии начнут с 4-5 резонансных дел, по приватизации которых возникли подозрения. Речь пойдет о сдаче в аренду Международного аэропорта Кишинева, приватизации компаний Air Moldova и Tutun-CTC, уточнил парламентарий.

"Расследование начнется с 4-5 резонансных случаев, мы начнем детальное и тщательное изучение этих дел. На следующей неделе мы сообщим о подробностях расследования. Точно скажу, что мы начнем с выяснения ситуации по приватизации компаний Air Moldova и Tutun-CTC, а также о сдаче в концессию аэропорта. Это необходимо сделать, так как эти резонансные дела интерпретируются сегодня по-разному", - сообщил Мунтяну.

Сотрудники Агентства публичной собственности уже предоставили членам следственной парламентской комиссии список всех государственных объектов, приватизированных в 2013-2019 годах. У членов комиссии есть в распоряжении 120 дней, чтобы отчитаться перед парламентом о выявленных нарушениях по всем случаям приватизации, публично-частного партнерства и сдачи в аренду государственных объектов.

"Некоторые приватизации проводились сразу в интересах влиятельных групп, в то время, как обычная передача госсобственности в частные руки осуществлялась лишь после 14-15 попыток", - уточнил председатель комиссии.

Мунтяну подчеркнул, что депутаты будут вызывать на заседание комиссии всех, кого заподозрят в причастности к сомнительным сделкам по приватизации публичной собственности.

"Мы будем приглашать свидетелей по всем случаям сомнительной приватизации. Среди них будут и госслужащие, бывшие чиновники, экономические агенты. По истечении имеющихся у нас 120 дней, нам удастся сформировать общую картину самых громких случаев незаконной приватизации за последние 6 лет", - подытожил парламентарий.

Ранее премьер-министр Майя Санду сообщила, что приватизация собственности, которая принадлежит государству, будет происходить в режиме максимальной публичности и прозрачности.

По словам премьер-министра, прозрачными должны стать все акты приватизации, концессии и государственных закупок. Исключения будут сделаны только для государственных закупок в сфере вооруженных сил, внешних сношений и государственной безопасности.

Глава правительства выразила недоумение тем фактом, что проведенные в последние годы сделки о приватизации были засекречены.

"Мы обнаружили, что много информации о приватизации и всевозможных сделках с государственным имуществом было засекречено, и очень трудно выяснить, что там произошло", - сказала Санду.

"Я надеюсь, что закон будет принят как можно скорее, чтобы мы все могли видеть, как произошла незаконная приватизация, и кто виноват", - заключила премьер-министр.

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