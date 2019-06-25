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Общественный транспорт

В Кишиневе на месяц перекроют еще одну улицу: маршрутки поедут иначе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Ограничения связаны с ремонтом теплосети и будут действовать с 26 июня.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Два маршрутка микроавтобусов изменятся на месяц в связи с тем, что АО Termoelectrica будет проводить работы по реабилитации теплосети.

Речь идет об улице Д.Рышкану на участке между улицами Т.Владимиреску и Академика А.Сахарова. Ограничения, как сообщили в администрации молдавской столицы, будут действовать с 26 июня по 26 июля.

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Таким образом, маршрутка №117 с улицы Д.Рышкану поедет по улицам Т.Владимиреску, Киевской, А.Руссо и далее по привычному пути. В обратную сторону с улицы Н.Димо микроавтобус будет следовать по улицам Т.Владимиреску и Д.Рышкану и далее по обычному маршруту.

Маршрутка №184 с улицы Т.Владимиреску повернет на Киевскую, поедет по А.Руссо, Б.Воевод и дальше по привычному пути. Обратное движение предполагает поворот с улицы Н.Димо на Т.Владимиреску и после этого по привычному пути.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

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