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рыбалка

В супермаркетах Кишинева продают больную рыбу - фото

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Зрелище не для слабонервных - из резервуаров с живой рыбой в одном из супермаркетов молдавской столицы продавали карпов с кровавыми струпьями на чешуе.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Это зрелище точно не добавит аппетита, а употребить в пищу такую рыбу рискнет не каждый! В одном из супермаркетов молдавской столицы продавали карпов, на чешуе которых зияли кровавые язвы. Покупателей испугала такая картина, они выложили фотографии больной рыбы, продающейся в магазине, в одну из соцсетей.

Оказалось, что карпы страдают от аэромоноза или, проще говоря, от краснухи, которая поражает их внешние покровы. Аэромоноз - это инфекционная болезнь карповых рыб, характеризующаяся воспалением кожного покрова, очагами кровоизлияний, водянкой, пучеглазием, гидратацией мышечной ткани и всех внутренних органов. Регистрируют инфекцию во всех странах Западной и Восточной Европы.

К болезни восприимчивы карпы, сазаны и их гибриды. В водоемы возбудитель инфекции заносится с водой, больной рыбой, водоплавающей и рыбоядной птицей, а также орудиями лова, рыболовным инвентарем и тарой. Рыба заражается через поврежденную кожу и жабры, а также через пищу. 

Аэромоноз не представляет опасности для человека и плотоядных животных. Зараженная рыба, не потерявшая свой товарный вид и отвечающая пищевым качествам и требованиям, допускается для употребления в пищу людям без каких-либо ограничений.

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Рыбой, имеющей неприглядный внешний вид, кормят сельскохозяйственный животных, птицу, предварительно проварив ее или переработав в рыбную муку.

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Теги:
соцсети, покупатели, заболевание, рыба


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