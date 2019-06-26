Кишиневцы в шоке от того, что им пытаются подсунуть в магазинах

Залог заработка поставщика и продавца - невнимательность покупателей, которые приобретают некоторые продукты, и только дома обнаруживают неожиданные находки.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Голубцы из этой квашеной капусты (смотрите фото!) не каждый захочет попробовать. Пользователи социальных сетей сфотографировали и выложили в интернет снимки червивых листов квашеной капусты, которые хозяйки приобретают для приготовления голубцов. Такая капуста "с сюрпризом" продается на прилавке одного из столичных супермаркетов.

Появление паразитов в таком продукте, как кислая капуста, свидетельствует о том, что товар давно просрочен, а употребление в пищу такой капусты может привести к острому пищевому отравлению.

Врачи-инфекционисты рекомендуют покупателям быть крайне внимательными летом при выборе продуктов - высокие июньские температуры и неправильные условия хранения могут отправить человека, употребившего сомнительное "лакомство", на больничную койку.

Народная медицина приписывает квашеной капусте магические целебные свойства. Целители рекомендуют употреблять квашеную капусту и ее сок при любых недомоганиях, начиная от обычной простуды, и заканчивая такими тяжелыми заболеваниями, как эпилепсия и бронхиальная астма.

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Считается, что ежедневное употребление квашеной капусты может значительно повысить потенцию и сохранить ее до преклонных лет. Женщинам она пригодится для косметических целей. Маска из квашеной капусты придаст свежесть и бархатистость коже лица, обесцветит пигментные пятна, а также поможет избавиться от угревой сыпи.

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