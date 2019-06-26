Это касается каждого: что обсудили на заседании Высшего совета безопасности

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Три аспекта энергетической безопасности рассматривали члены Высшего совета безопасности в ходе заседания в среду, заявил на брифинге президент Молдовы Игорь Додон.

Контракт на поставку электроэнергии и тарифы

По словам главы государства, первый рассмотренный вопрос в этой части касался продажи активов Union Fenosa новому владельцу.

Вторая тема – анализ контрактов на поставку электроэнергии из-за границы, в том числе из Приднестровья, для обеспечения электроэнергией потребителей в Молдове.

"Была затребована дополнительная информация по контракту, на основе которого Молдова получает электроэнергию от Кучурганской ГРЭС. Нас интересуют цены, нас интересует подписанный контракт, который вступил в силу с 1 апреля 2019 года, чтобы понять, есть ли посредники, есть ли нарушения", - пояснил глава государства.

Также члены ВСБ заслушали представителей Национального агентства по регулированию в энергетике по формированию тарифов на электроэнергию и газ.

"Хочу сказать одну вещь – в прошлом году политическое руководство вмешалось в формирование тарифов, и поэтому НАРЭ снизило тарифы перед выборами. Здесь надо разбираться, что делать на этом этапе", - добавил Додон.

Схемы по контрабанде

Еще одной важной темой, по словам президента, стали схемы по контрабанде, которые реализовывались регулярно.

"Были включены четыре категории товаров, по которым есть подозрения. Это анаболики, янтарь, сигареты, этиловый спирт и алкогольная продукция. Срочно затребовано у Генпрокуратуры, СИБ, НАЦ и других структур создать смешанные группы для расследования этих случаев. Все схемы по контрабанде будут разрушены. Их никто не присвоит. Наша цель – чтобы все деньги поступали в бюджет", - сказал Додон.

Как пояснил глава государства, предстоит разобраться, "каким образом еженедельно проходили через аэропорт по две тонны янтаря", как по другим схемам провозились контрабандой анаболики, сигареты и спирт.

"По всем схемам созданы группы, которые в течение 10 дней проинформируют об этом ВСБ. Интересно, почему прокуроры молчат и все остальные ответственные молчат", - подчеркнул Додон.

Риск потерять рынки из-за реэкспорта

Кроме того, члены Высшего совета безопасности намерены выяснить, действительно ли были случаи реэкспорта через Молдову.

"У Минсельхоза потребовали информацию о возможных схемах по реэкспорту посредством выдачи сертификатов о молдавском происхождении на продукцию из других стран. Есть ряд сообщений по этому поводу. Объемы не такие большие", - сказал Додон.

По данным главы государства, в этом году в нашу страну импортировали 4 тысячи тонн яблок, в то время как в Молдове и так много яблок. В Россию же, по словам Додона, из нашей республики поставили 160 тысяч тонн яблок.

"Мы хотим разобраться, не было ли людей в Минсельхозе и Нацагентстве продовольственной безопасности, которые выдавали сертификаты о молдавском происхождении, чтобы затем товар поставили на российский рынок или какие-либо другие. Это вопрос особой важности, потому что, если будет реэкспорт, то мы рискуем рынками, которые недавно открыли", - пояснил президент.

Приватизация, вопрос выдачи гражданства и "Кишинев Арена"

Также Высший совет безопасности затребовал информацию по законности строительства "Кишинев-Арены".

"Мы хотим, чтобы в Молдове были качественные спортивные объекты, чтобы мы могли принимать различные международные турниры. Нет речи об остановке строительства, но мы хотим разобраться, потому что государство отдало 10 гектаров своей территории под государственно-частное партнерство", - заявил Додон.

Кроме того, по словам главы государства, "нужно разобраться, кто занимался подготовкой документов для получения гражданства через инвестиции".

Заключительной темой заседания ВСБ стала приватизация объектов в Кишиневе и работа предприятий-монополистов.

"У нас есть информация, что во многих учреждениях - "Молдовагаз", "Молдтелеком", ГП "Железная дорога Молдовы" в последние недели совершают закупки на сотни тысяч леев. Некоторые директора пишут заявления об отпусках или больничных на 3-4 месяца. Монополистов должны взять на контроль", - заявил Додон.

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