Прокуроры требуют арестовать Шора: нужно ли снять с него неприкосновенность

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора. Об этом корреспонденту Sputnik заявила в среду и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.

Заседание по этому вопросу должно было состояться в среду. Рассматривать дело предстояло судье Нине Велевой. Однако в связи с тем, что в АП не пришли Шор и его адвокаты, заседание перенесли на 19 июля.

Как заявила Бецишор, Антикоррупционная прокуратура уже наложила секвестр на движимое и недвижимое имущество, а также на доли в компаниях, принадлежащих Шору.

Партия "Шор" в своем пресс-коммюнике заявила, что "лидер политформирования, председатель партии, руководитель парламентской фракции Илан Шор всегда действовал в рамках закона, всегда тесно сотрудничал со следствием и обязательно докажет свою невиновность".

"Мы убеждены, что объявленные сегодня санкции против политика, в том числе касающиеся его активов, будут отменены как необоснованные. Мы не сомневаемся, что справедливость восторжествует, а примененным сегодня санкциям будет дана адекватная политико-юридическая оценка", - говорится в документе.

Экс-примара Оргеева, а ныне депутата парламента страны Илана Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор.

Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 Высшая судебная палата передала дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания несколько раз переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля этого года, Шор был избран депутатом по одномандатному округу.

Согласно закону о статусе депутата, в течение срока мандата парламентарий пользуется неприкосновенностью. Но, как объяснила Бецишор, если инстанция Кагула выдаст ордер на арест Шора, то генпрокурору не потребуется обращаться в парламент, чтобы снять с Шора депутатскую неприкосновенность.

По словам Бецишор, это связано с решением Конституционного суда, который постановил, что процедура отзыва неприкосновенности не распространяется на случаи, когда приговор вынесен до утверждения мандата депутата.

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