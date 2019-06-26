Судьи КС Молдовы в полном составе подали в отставку

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Судьи Конституционного суда Молдовы подали в отставку. Сообщение об этом появилось на сайте КС в среду.

"Судьи Конституционного суда в полном составе ушли в отставку. О завершении мандата и освобождении должностей судей КС будут оповещены органы, в компетенции которых - назначение новых судей. Судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом КС исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя", - говорится в сообщении КС.

В состав суда до настоящего момента входили Артур Решетников, Корнелиу Гурин, Раиса Апольски, Вячеслав Запорожан и Аурел Бэешу, так как председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня. Сразу после этого президент Молдовы Игорь Додон призвал судей КС взять пример с Поалелунжь и добровольно подать в отставку.

До этого глава государства и премьер-министр правительства страны Майя Санду заявляли, что все судьи Конституционного суда республики должны подать в отставку, так как они принимали политически мотивированные решения в пользу Демократической партии.

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