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Возле Центрального рынка Кишинева идет бойкая торговля контрабандным табаком

© AP Photo / Matt Rourke
Общество
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Одна из продаваемых марок получила неожиданную известность после того, как в прошлом году в Одессе прибило к берегу брошенную экипажем таинственную баржу, битком забитую табачными изделиями.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В районе Центрального рынка Кишинева, на перекрестке улицы Армянской и улицы Митрополита Варлаама, где на протяжении многих лет идет безнаказанная уличная торговля спиртом, обнаружены и сигареты под брендами, которые используются исключительно в нелегальной торговле.

Работа супермаркета, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Уличные продавцы предлагают покупателям несколько марок сигарет, в том числе печально известные "Marble", распространенный контрабандный товар, сообщает деловое издание mybusiness.md.

За блок таких сигарет с надписями на английском языке и без всяких акцизных марок, торговки требуют 170 леев, при том что минимальная розничная цена для сигарет с фильтром в Молдове составляет 250 леев за упаковку с десятью пачками.

Издание напоминает, что в 2018 году в Одессе прибило к берегу баржу со сломанным двигателем, брошенную экипажем и до отказа нагруженную контрабандными сигаретами марки "Marble".

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Теги:
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