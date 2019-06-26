Школьники будут меньше учиться - минобразования проводит новую реформу

В пятом и в десятом классах школ объем учебного материала резко уменьшат, сразу на треть.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Сокращение материала затронет и предметы, которые преподаются в шестом-седьмом классах школ - физику, биологию, химию и информатику. Об этом заявил начальник главного управления образования Министерства просвещения, культуры и исследований Валентин Круду.

По мнению министерства, ученики перегружены материалом, при том что на его изучение отводится слишком мало учебных часов.

Объём учебного материала будет постепенно сокращаться для всех гимназических и лицейских классов.

Напомним, что по результатам экзаменов бакалавреата в 2019 году отмечено увеличение числа учеников, которые получают отличные оценки без сдачи экзамена. Если в 2015 году только 229 учащихся получили оценки "10" автоматом и были освобождены от экзаменов, то в 2019 году таковых было уже в пять раз больше.

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