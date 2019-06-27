Правительство намерено объявить конкурс для назначения двух судей КС

Комиссия по отбору судей КС будет представительной, "чтобы исключить пристрастный характер при отборе".

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Правительство Молдовы в ближайшее время объявит конкурс на две вакантные должности магистратов Конституционного суда страны (КС). Об этом в четверг написала на своей странице в соцсети Facebook премьер Майя Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер Майя Санду призывали судей КС уйти в отставку после принятия ими в начале июня решений о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, которые КС затем отменил. В итоге председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Сразу после этого президент Молдовы Игорь Додон призвал судей КС взять пример с Поалелунжь и добровольно оставить занимаемые должности. Сообщение о том, что судьи КС в полном составе подали в отставку появилось на сайте инстанции 26 июня. Там же уточнили, что "судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом КС исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя".

Конкурс будет жестким

"Последние события показали, что крайне важно, чтобы судьи КС стояли на страже Конституции и делали все, чтобы Молдова оставалась демократическим государством, вне зависимости от находящихся у власти политиков. Поэтому правительство очень скоро объявит конкурс на две вакантные должности судей КС", - написала Санду.

Для объективности конкурса, как подчеркнула глава кабмина, комиссия будет представительной, "чтобы исключить пристрастный характер при отборе".

"Правила и критерии оценки кандидатов составят так, чтобы компетентность, профессиональные заслуги и неподкупность стали ключевыми элементами при определении победителей. В Конституционном суде должны быть люди, независимые от политической сферы и групп чьих-то интересов. Единственное, чему они должны подчиняться, - это положениям Конституции", - добавила Санду.

Премьер считает, что "в Молдове необходимо начать строительство сильных институтов, которые в будущем позволят противодействовать любым попыткам захвата государства".

"Чистка госинститутов – лишь первый шаг искоренения коррупции и случаев злоупотреблений. Чтобы этот процесс был продолжительным и сделал демократизацию и модернизацию необратимыми, обязательно, чтобы важные должности занимали компетентные, правильные и неподкупные люди", - заключила Санду.

Состав и назначение членов Конституционного суда

Согласно статье 136 основного закона страны, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двоих судей назначает парламент, двоих – правительство, еще двоих - Высший совет магистратуры. Затем судьи КС тайным голосованием избирают председателя суда. В Конституции страны также прописано, что судьи КС обладают иммунитетом. Они "несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

Кроме того, в основном законе сказано, что "судьи Конституционного суда должны иметь высшее юридическое образование, высокий профессиональный уровень и стаж работы в области юриспруденции, в сфере юридического образования или науки не менее 15 лет".

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