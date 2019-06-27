Глава Таможенной службы Молдовы уходит с занимаемой должности

Виталий Врабие завершает свою деятельность на посту директора Таможенной службы республики - срок действия его мандата истек.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Спустя три года после начала реформирования Таможенной службы страны, сегодня, 27 июня, ее глава Виталий Врабие уходит с занимаемой должности - мандат его пребывания на посту истек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таможенная служба представит детальный отчет о достижениях, которых удалось добиться за три года пребывания Врабие на посту.

В ведомстве отмечают, что реформы, начатые три года назад, легли в основу модернизации Таможенной службы страны. Это, прежде всего, обновление инфраструктуры таможенных пунктов пропуска, создание комфортных условий для граждан страны и иностранцев, пересекающих государственные рубежи Молдовы.

По сообщению пресс-службы ведомства, за три года также удалось модернизировать зоны таможенного контроля, развить информационные системы, облегчающие оформление и декларирование грузов и товаров, улучшить качество досмотра багажа, значительно сократить число таможенных нарушений, увеличить поступление пошлин в госбюджет республики.

Реконструкция унифицированного молдавско-украинского таможенного КПП "Паланка-Маяки-Удобное", осуществленная на средства из ЕС, также является одним из ярких моментов деятельности Таможенной службы.

По тому же принципу будут реконструированы таможенные пункты пропуска "Скулены", "Леушены" и "Джурджулешты".

В ведомстве уточняют, что амбициозным проектом является создание трех таможенных современных терминалов в Кишиневе, Бельцах и Кагуле. Они будут осуществлены на основе публично-частного партнерства.

Врабие был назначен на должность директора Таможенной службы Молдовы в марте 2016 года решением правительства. Таможенная служба является административным органом власти в республике и находится в подчинении министерства финансов. Сейчас в министерстве должны объявить публичный конкурс на должность главы молдавской таможни, а затем кабмин утвердит кандидата, который станет лидером в нем.

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