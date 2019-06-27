Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью ушел в отставку

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным делам Николай Китороагэ ушел в отставку. По данным источников Sputnik Молдова, он собрал сотрудников на совещание, где и объявил о том, что покидает занимаемый пост. Китороагэ поблагодарил всех за сотрудничество.

Назначение Китороагэ на пост главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным делам произошло по результатам публичного конкурса. Прокурором он работал с начала 90-х годов прошлого столетия, а после создания Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией возглавил Управление уголовного расследования этого ведомства.

До назначения нового главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью этот пост займет Денис Ротару, соответствующее распоряжение подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK