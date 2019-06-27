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Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate

Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью ушел в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Об отставке Николай Китороагэ сообщил на общем собрании сотрудников ведомства.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным делам Николай Китороагэ ушел в отставку. По данным источников Sputnik Молдова, он собрал сотрудников на совещание, где и объявил о том, что покидает занимаемый пост. Китороагэ поблагодарил всех за сотрудничество. 

Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора

Назначение Китороагэ на пост главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным делам произошло по результатам публичного конкурса. Прокурором он работал с начала 90-х годов прошлого столетия, а после создания Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией возглавил Управление уголовного расследования этого ведомства. 

До назначения нового главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью этот пост займет Денис Ротару, соответствующее распоряжение подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

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Теги:
преступность, борьба, отставка, прокуратура


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