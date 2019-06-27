Парламент объявил конкурс на пост главного антикоррупционера Молдовы

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Парламентская юридическая комиссия объявила конкурс на замещение должности начальника Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Заявки от кандидатов принимаются с 28 июня до 12 июля.
По сообщению пресс-службы парламента, кандидат на должность главы НАЦ должен проживать в стране, быть гражданином РМ, обладать высшим юридическим образованием, знать государственный язык, не состоять в политической партии в последние два года. Кроме того, у него должен быть определенный опыт в юриспруденции и чистая репутация.
Напомним, что ожидается объявление конкурса и на должность главы молдавской таможни. Кроме того, предстоит отобрать по конкурсу судей Конституционного суда.
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