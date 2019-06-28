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Кто в Кишиневе останется без электроэнергии в пятницу — список улиц

CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются в трех секторах города.

КИШИНЕВ, 28 июн -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения
© Sputnik /
Доступность электроэнергии в странах ЕС - рейтинг

Сектор Центр:

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополитул Дософтей 128-134, Митрополитул Петру Мовилэ 39-41, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. Г. Асаки 23A, 25B, 25/3 - в период с 09:00 – 17:00.

- ул. Тудор Георге 1-5, 2-4, Митрополит Гурие Гросу 9-15, Хынчештское шоссе 3-41, 18, 32 - в период с 09:15 - 18:00.

Сектор Буюканы:

- ул. Б. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Нягэ 16-38, 17-37 - в период с 09:20 - 19:00.

Сектор Чеканы:

- ул. Мирча чел Бэтрын 20/2, 20/6, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/6, 26/1, 26/5, Николае Милеску Спэтару 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/10A, 11/11 - в период с 09:00 - 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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Теги:
Кишинев, электроэнергия, плановые отключения


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