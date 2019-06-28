В Молдове отцам увеличили срок на запрос детских пособий

В Молдове отцы новорожденных детей теперь смогут в течение года запросить пособие по отцовству.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Срок, в течение которого отец новорождённого ребенка может подать заявку на предоставление пособия по отцовству, увеличен до 12 месяцев с момента рождения ребенка. Изменение вступает в силу 1 июля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной кассы социального страхования (НКСС).

Как подчеркнули в ведомстве, согласно Трудовому кодексу, отец имеет право на отпуск по отцовству продолжительностью 14 календарных дней, который предоставляется на основании заявления в письменной форме, в первые 56 дней после рождения ребенка.

Право на пособие имеют отцы, застрахованные в государственной системе социального страхования, работающие на основании индивидуального трудового договора или состоящие в служебных отношениях на основании административного акта.

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"Для получения пособия необходимо подтвердить наличие совокупного страхового стажа продолжительностью не менее трех лет или не менее девяти месяцев в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате рождения ребенка. Он также должен подтвердить, что получал застрахованный доход в течение последних трех месяцев, предшествовавших месяцу рождения ребенка, и на всех предприятиях, где он работает, на основании заявления ему был предоставлен отпуск по отцовству в первые 56 дней со дня рождения ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Заявление о назначении пособия по отцовству можно подать и в электронном виде, на официальном сайте Национальной кассы посредством электронной услуги "e-заявление о пособиях семьям с детьми".

Кроме того, заявление можно подать в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или по месту нахождения, либо в территориальную кассу, в зоне обслуживания которой находится предприятие, являющиеся основным местом работы.

Пособие по отцовству выплачивается однократно в течение всего периода, через выбранных поставщиков платёжных услуг. Расчетная база пособия составляет 100% от среднемесячного дохода, который определяется путем деления застрахованного дохода, полученного на всех предприятиях, где получатель осуществляет свою трудовую деятельность, на количество месяцев, в которые этот доход начислялся за последние три календарных месяца, предшествовавшие месяцу рождения ребенка.

Работодатели, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны представить информацию об установлении социальных прав, в соответствии с формой и утвержденным Министерством финансов способом, в течение 10 рабочих дней со дня трудоустройства или изменения/прекращения трудовых отношений, издания приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком или отпуска по отцовству.

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