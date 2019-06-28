Начальник управления полиции Кишинева подал в отставку

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Начальник управления полиции Кишинева Корнелиу Гроза подал в отставку. Эту информацию для Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

"Да, мы подтверждаем, что Корнелиу Гроза подал в отставку. В данный момент готовим сообщение для прессы на эту тему", - пояснила Стати.

Также об этом вчера заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

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