Начальник управления полиции Кишинева подал в отставку

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Начальник управления полиции Кишинева Корнелиу Гроза подал в отставку. Эту информацию для Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.
"Да, мы подтверждаем, что Корнелиу Гроза подал в отставку. В данный момент готовим сообщение для прессы на эту тему", - пояснила Стати.
Также об этом вчера заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.
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