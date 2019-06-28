11:48 28 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Граница, архивное фото

Внимание, водители: КПП Косауцы-Ямполь приостановил работу

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
52 0 0

КПП паромного типа Косауцы-Ямполь в пятницу утром утром приостановил свою деятельность.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Как сообщили в Пограничной полиции, работа КПП временно приостановлена из-за повышения уровня воды в Днестре.

© Depositphotos / Shalamov
Туризм для любителей острых ощущений: самые жуткие места мира - фото
15

Сезон отпусков: как вернуться домой живым>>>

В связи с этим участникам приграничного движения рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пересечения границы: КПП паромного типа Сороки-Цекиновка или КПП Атаки-Могилев-Подольский.

Сезон отпусков в разгаре, кто-то уже успел побывать на летних курортах, кому-то еще предстоят приятные волнения. Однако любой человек перед отпуском сталкивается с главной дилеммой -  самому организовывать поездку или обратиться за помощью в туристические компании.  Если человек хочет организовать свой отпуск самостоятельно, ему необходимо знать, как работают пограничные пункты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

"Это лучшее время года!" Почему мы так ждём лета?
Как летом спастись от комаров и других насекомых
Теги:
работа, граница


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Двадцать флагов над Осакой: город встречает высокопоставленных гостей
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться