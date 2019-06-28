Внимание, водители: КПП Косауцы-Ямполь приостановил работу

КПП паромного типа Косауцы-Ямполь в пятницу утром утром приостановил свою деятельность.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Как сообщили в Пограничной полиции, работа КПП временно приостановлена из-за повышения уровня воды в Днестре.

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В связи с этим участникам приграничного движения рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пересечения границы: КПП паромного типа Сороки-Цекиновка или КПП Атаки-Могилев-Подольский.

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