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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

В Атаках начали сносить поврежденное от разрушения здание

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (11)
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Спасатели вовсю работают над сносом здания, которое частично обрушилось 19 июня в Атаках.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Компания-подрядчик начала работы по сносу рухнувшего блока в Атаках, об этом сообщила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома.
© Photo: DSE
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Как отметили в пресс-службе ведомства, действия начались с демонтажа бетонных плит, свисающих с верхних этажей. С начала проведения работ уже демонтировали пять таких бетонных плит.

Специальная техника продолжает работу, а сотрудники ГИЧС, присутствующие на месте, следят за ситуацией и обеспечивают безопасность вблизи рабочего места.

Напомним, спасатели постоянно проверяли устойчивость здания, а также колебания вблизи поврежденного дома, применяя лазерный датчик. 

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В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Всего в доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал. Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по ЧС помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (11)

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Теги:
снос, здание, Атаки


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