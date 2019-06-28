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Гайк Вартанян и Владимир Боля

Филата и Платона может освободить только суд - депутаты парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Представители правящего большинства заявили, что не намерены влиять на ход рассмотрения дел двух известных сидельцев.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Новое парламентское большинство не намерено заниматься вопросами освобождения из-под стражи Владимира Филата и Вячеслава Платона. Об этом заявил в эфире радио Sputnik Молдова депутат парламента от блока ACUM Владимир Боля. В программе также участвовал депутат парламент от ПСРМ Гайк Вартанян.

© Depositphotos /
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"Еще 7-8 июня, когда мы начали говорить о коалиции ACUM-ПСРМ, распространялась дезинформация, что мы якобы создаем эту коалицию только для того, чтобы освободить из заключения Филата и Платона. Но никто из 61 депутата в парламентском большинстве ничего про это не знает", — заявил Владимир Боля.

По его словам, это не значит, что Филат или Платон останутся за решеткой.

"Но если кто-то из этих двоих и будет освобожден, то лишь в ходе транспарентного и законного юридического процесса", — уточнил депутат.

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Теги:
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