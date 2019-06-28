Смертоносная ветка тополя: примэрия заказала независимую экспертизу

В "Зеленхозе" заявили, что не так давно проводили чистку деревьев в районе, где произошла трагедия.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Местная администрация молдавской столицы заказала проведение независимой экспертизы случая облома ветки тополя, упавшей на Рышкановке на мужчину, который затем скончался в больнице. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе примэрии Кишинева.

Трагедия произошла вечером 26 июня на улице Н.Димо. Мужчина 55 лет в компании знакомых находился на улице в тот момент, когда ветка неожиданно обломилась и упала прямо на него. На место происшествия вызвали врачей, которые забрали пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм пациент умер.

Сразу после трагедии на место прибыл инспектор "Зеленого хозяйства", который осмотрел дерево. По словам представителя муниципального предприятия, оно было зеленым и никаких видимых причин, которые могли стать причиной облома ветки, не обнаружено.

Также в "Зеленхозе" заявили, что не так давно проводили чистку деревьев в районе, где произошла трагедия. Кроме того, не могли стать причиной и погодные условия, так как не было ни ветра, ни грозы.

"Примэрия муниципия Кишинев заказала проведение независимой экспертизы случая облома ветки тополя, упавшей на человека, который затем скончался в больнице… Муниципалитет выражает соболезнования семье и родственникам погибшего", - сказано в сообщении примэрии, опубликованном в пятницу.

Один из самых громких случаев последних лет в Кишиневе произошел летом 2016 года. Тогда на Буюканах дерево упало на женщину, которая скончалась на месте. После случившегося открыли уголовное дело и даже задержали по подозрению в халатности руководителя Ассоциации "Зеленого хозяйства" столичного сектора Буюканы Георге Кожокару.

Суд Буюкан в июле 2017 года приговорил его к трем годам лишения свободы c отсрочкой заключения на испытательный срок в полтора года. А вот Апелляционная палата в декабре того же года этот приговор отменила и оправдала Кожокару, не найдя в его действиях состава преступления. В июне 2018-го Высшая судебная палата оставила в силе решение АП.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK