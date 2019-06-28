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Учебник по математике

В Минобразования назвали цены на аренду учебников в следующем учебном году

© Sputnik / Сергей Мелконов
Общество
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Аренда одного экземпляра обойдется родителям в сумму, доходящую до 10 леев. Штраф за утерю будет в десять раз больше.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Министерство образования назвало цены на аренду учебников в следующем учебном году. Приказ со списком цен опубликован на официальном сайте министерства.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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В соответствии с документом, для учеников десятого класса стоимость аренды установлена в диапазоне от 4,3 лея до 9,3 лея. Дороже всего обойдется пользование учебником по географии для русских школ.

Ученики одиннадцатых классов будут платить за аренду от 4,11 до 10 леев за один экземпляр. Для выпускников 12-х классов лицеев аренда каждого учебника будет стоить около 10 леев.

Кроме того, документ определяет сумму возмещения, который ученик должен заплатить за потерянный или испорченный учебник. Например, утеря учебника румынского языка для русских школ обойдется в 111 леев.

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Теги:
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