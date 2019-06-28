В Кишиневе введут троллейбусные билеты нового образца

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. В столичных троллейбусах вводятся билеты нового образца. В дизайн билетов внесены изменения, чтобы затруднить их подделку. Об этом сообщает муниципальное предприятие "Кишиневское управление электротранспорта" (RTEC).

Новые билеты будут изготовлены с применением технологий повышенной степени защиты. Билеты будут изготовлены из газетной бумаги серого цвета с включением элементов радужной окраски. Иначе будет выглядеть и номер билета. На типографские расходы по изготовлению билетов нового образца предприятие потратит более 400 тысяч леев.

Цель инициативы по введению новых билетов, по сообщению RTEC, состоит в том, чтобы избежать убытков из-за торговли поддельными проездными документами. За последний год было раскрыто более двадцати случаев продажи поддельных билетов, в общей сложности было изъято 4 тысячи штук фальсифицированных проездных документов.

Напомним, что предприятие объявило тендер на внедрение системы электронных билетов в общественном транспорте.

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