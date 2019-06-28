Минздрав: лекарства против педикулеза и чесотки будут выдавать бесплатно

По словам министра здравоохранения, это делается, чтобы избежать гибели детей из-за самолечения, которому их подвергают в семьях.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Лекарства для борьбы с педикулезом и чесоткой будут распространяться бесплатно. В то же время в детских лагерях и образовательных учреждениях медицинский персонал организует осмотры для выявления этих заболеваний. Об этом заявила в Facebook министр здравоохранения Алла Немеренко.

По словам министра, эта работа будет проведена совместно с министерством образования и Национальной кассой медицинского страхования. Немеренко считает, что эти меры должны быть приняты в срочном порядке, так как в последние годы все больше детей погибает и получает травмы из-за самолечения с применением различных химических препаратов.

Министр вспомнила о последних случаях, когда в семьях пытались лечить чесотку и педикулез не предназначенными для этой цели химическими веществами.

В частности, о инциденте в селе Тэтэрешть Кагульского района, когда 16-летний подросток умер после того, как его намазали серосодержащим препаратом для лечения чесотки. А 18 июня скончалась 11-летняя девочка из села Телешеу Оргеевского района после того как ее тетя пыталась вывести у нее вшей, применив раствор пестицидов.

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