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Река Днестр у села Наславча.

Начиная с 1 июля на Днестре повысится уровень воды на ряде участков

© Sputnik / И. Кибзий
Общество
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Вода поднимается из-за повышенного сброса сразу на двух водохранилищах Молдовы и Украины.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы объявил, что с 1 июля ожидается повышение уровня воды в реке Днестр на участках Дубоссары-Талмаза и Наславча-Каменка.

Искусственная дамба в Унгенах
© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Ситуация в Унгенах стабилизировалась, но спасатели продолжат мониторинг

По словам гидрологов, в связи с решением администрации Дубоссарской ГЭС об увеличении объема сброса воды из водохранилища до 400 кубометров в секунду в период с 27 июня по 1 июля ожидается повышение уровня воды на этих участках на 0,7 - 1,2 метра.

В то же время, в связи с решением украинского Государственного агентства водных ресурсов увеличить объем сброса воды из Днестровского водохранилища до 650 кубометров в секунду, прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды на участке Наславча - Каменка. Согласно цитируемому источнику, общий прирост по сравнению с уровнем 25 июня составит 1,5 - 2,0 метра.

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Теги:
река Днестр


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