Новые запреты в Приднестровье - это надо знать перед поездкой в регион

Любителям ароматного пара придется туго на левом берегу Днестра - в регионе ограничивают курение электронных сигарет и IQOS в общественных местах.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. На территории приднестровского региона принят в первом чтении документ, согласно которому в публичных местах будет запрещено курить электронные сигареты и капсулы устройства IQOS.

Соответствующие положения будут закреплены в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Инициатива изменения регионального законодательства принадлежит местному депутату Григорию Дьяченко.

Подобные жесткие меры вводятся, потому что в регионе все большую популярность приобретают среди молодежи электронные сигареты, кальяны и устройства, имитирующие курение табака - IQOS. Курить новомодные устройства будет запрещено на остановках общественного транспорта, в местах массового скопления людей, а также в кафе, ресторанах, барах и на летних террасах.

"В Приднестровье растет количество вейп-баров и кальянных, а также специализированных магазинов, торгующих различными устройствами, имитирующими курение табака. Особенно настораживает тот факт, что частыми покупателями в этих магазинах становятся несовершеннолетние", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также планируется ограничить рекламу в приднестровском регионе подобных устройств.

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"Принятие данного законопроекта урегулирует ограничения на использование устройств, имитирующих курение табака, и потребление испарительных смесей, что, безусловно, окажет положительное влияние на здоровье граждан, предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди несовершеннолетних", - уверен региональный депутат.

Несмотря на то, что между собой курильщики электронных сигарет говорят об их практической безвредности для организма, а продавцы активно используют эту "фишку" в маркетинговых кампаниях, "вейпы" наносят вред здоровью любителей ароматизированного пара.

В частности, онкологи утверждают, что канцерогенов в электронных сигаретах - достаточно, а от риска возникновения онкопатологий никто не застрахован, особенно те люди, которые добровольно травят свой организм токсинами.

"В электронных сигаретах таких составляющих — 20%. Но и вейпить в общественных местах нельзя — это превращение окружающих в пассивных курильщиков. Дым электронных сигарет также вызывает воспаления слизистой оболочки, провоцирует мутации в клетках, следовательно, возникает опасность образования опухоли внутренних органов", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова хирург, онколог-пульмонолог, Корнел Препелицэ.

Ученым из США также удалось доказать, что помимо токсинов, канцерогенов и бактерий, в жидкостях для "вейпов" содержатся и болезнетворные грибки. Их попадание в легкие часто приводит к развитию астмы и иных хронических проблем с работой органов дыхания.

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