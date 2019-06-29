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Власти Гагаузии выделили финансирование для "малокомплектных" школ

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Народное собрание утвердило предложения комиссии по поддержке школ, в которых обучается менее 90 детей.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Три малокомплектные школы из Гагаузской автономии получили недостающее финансирование. Соответствующие решения приняты Народным собранием автономии.

По существующим нормам, принятым министерством образования, культуры и исследований, три школы в Гагаузии должны были быть закрыты из-за недобора детей. В них обучается менее 90 школьников. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Речь идет о гимназиях в селах Буджак и Котовское, а также о гимназии-детском саде села Ферапонтьевка, сообщает региональное издание gagauzinfo.md.

Так как средств, выделяемых из государственного бюджета, не хватит на содержание этих школ, специальная комиссия Народного собрания предложила выделить недостающее финансирование.

Таким образом, по решению Народного собрания Гагаузии, гимназия Буджака получит 738,8 тысячи леев, Котовского – 414,3 тысячи леев, и Ферапонтьевки – 990,5 тысячи леев.

Ранее башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что ни одно учебное заведение в автономии не будет закрыто в рамках программы "оптимизации".

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Теги:
школа


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