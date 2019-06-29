01:31 29 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск

Погодные рекорды Молдовы 29 июня

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 июня – оба рекорда установлены в ХХ веке.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 июня приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1968 году воздух в тени прогрелся до +34,5 градуса по Цельсию.

Река Днестр у села Наславча.
© Sputnik / И. Кибзий
Начиная с 1 июля на Днестре повысится уровень воды на ряде участков

Рекордный минимум же метеорологи зафиксировали несколькими годами ранее, в 1962 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке в +7,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Напомним, в пятницу молдавские метеорологи вынесли предупреждение в связи с неустойчивым характером погоды, повышенной температурой воздуха и порывистым ветром.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове резко меняется погода - метеорологи вынесли предупреждение
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото
Как прошла встреча Путина и Трампа на полях G20 - видео
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться