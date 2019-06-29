Погодные рекорды Молдовы 29 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 июня – оба рекорда установлены в ХХ веке.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 июня приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1968 году воздух в тени прогрелся до +34,5 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум же метеорологи зафиксировали несколькими годами ранее, в 1962 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке в +7,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Напомним, в пятницу молдавские метеорологи вынесли предупреждение в связи с неустойчивым характером погоды, повышенной температурой воздуха и порывистым ветром.

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