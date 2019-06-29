Еще по четырем кишиневским улицам транспорт не сможет ездить месяц

Читайте, как едет общественный транспорт во время длительных ремонтных работ, которые проводятся в городе.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Движение транспорта по четырем кишиневским улицам будет ограничено в течение месяца. Соответствующие распоряжения подписал вице-примар молдавской столицы Нистор Грозаву.

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Как сказано в документе, в связи с работами по ремонту сетей, с 1 по 31 июля полностью остановят движение транспорта по улице 31 августа 1989 на участке между улицами А.Лэпушняну и Т.Чорба.

Еще на трех улицах приостановят движение автомобилей с 3 июля по 2 августа. Эти меры связаны с укладкой водопровода и канализации на улицах Б.П.Хашдеу, З.Арборе и Моара Рошие.

В данный момент уже действуют такие длительные ограничения на двух столичных улицах.

Изменения маршрутов в центре города

В связи с работами "по восстановлению инженерных коммуникаций в исторической части города" до 31 июля приостановлено движение транспорта на улице Тигина - участок между улицами 31 августа 1989 и Букурешть. Из-за этого изменены маршруты пяти видов общественного транспорта, сообщили в примэрии Кишинева.

Автобус №9 с бульвара Штефана чел Маре едет по улицам Измаильской, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, П. Халиппа, И. Инкулец и далее по привычному пути.

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Микроавтобус №13 с улицы Тигина сворачивает на бульвар Штефана чел Маре, затем едет по улице Чуфля, бульвару Дачия и далее по обычному маршруту.

Маршрутка №190 с Тигина следует по бульвару Штефана чел Маре, далее по улицам Измаильская, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, П.Халиппа, И.Инкулец и затем по привычному пути.

Микроавтобусы №178 и 192 с улицы Тигина сворачивают на бульвар Штефана чел Маре, улицу В. Александри и далее едут по обычному маршруту.

Еще два микроавтобуса едут иначе

Два маршрута микроавтобусов изменились до 26 июля в связи с тем, что АО Termoelectrica проводит работы по реабилитации теплосети.

Речь идет об улице Д.Рышкану на участке между улицами Т.Владимиреску и Академика А.Сахарова.

Таким образом, маршрутка №117 с улицы Д.Рышкану едет по улицам Т.Владимиреску, Киевской, А.Руссо и далее по привычному пути. В обратную сторону с улицы Н.Димо микроавтобус следует по улицам Т.Владимиреску и Д.Рышкану и далее по обычному маршруту.

Маршрутка №184 с улицы Т.Владимиреску поворачивает на Киевскую, едет по А.Руссо, Б.Воевод и дальше по привычному пути. Обратное движение предполагает поворот с улицы Н.Димо на Т.Владимиреску и после этого по привычному пути.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

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