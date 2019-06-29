Пограничники предупредили родителей, выезжающих с детьми из Молдовы

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы рассказали о том, как один из родителей может выехать с ребенком за границу, и нужно ли получать на это соответствующее разрешение.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Согласно законодательным нормам, ребенок может въехать и выехать с территории Молдовы даже в том случае, если он сопровождается одним из родителей или законных представителей. В этом случае необходимо представить копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего.

Ребенка также может сопровождать дальний родственник или посторонний человек, у которого есть нотариально-заверенное разрешение от обоих родителей. Но в любом случае, если с ребенком выезжает один из родителей, должно быть и разрешение от другого, которое необходимо представить сотрудникам Пограничной полиции при паспортном контроле.

"Соглашение обоих родителей требуется и в том случае, когда ребенок уезжает с одним из родителей на временное или постоянное место жительства за рубеж", - заявил Sputnik офицер Управления по контролю за границей Виктор Апосту.

В то же время, в Пограничной полиции напоминают, что в случае, если вы собираетесь выехать с детьми в путешествие за рубеж, необходимо оформить паспорт на каждого из несовершеннолетних, кто отправляется в поездку. Начиная с 2011 года, фотографии детей уже не вклеивают в заграничные паспорта родителей.

Порядок въезда на территорию нашей страны и выезда из Республики Молдова определяется законом №269, где прописаны все правовые нормы пересечения государственной границы.

Полностью интервью с Апосту можно послушать здесь.

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