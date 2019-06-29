О них не забыли - как помогают людям, оставшимся без квартир в Атаках

Людям, лишившимся крова при обрушении подъезда дома в Атаках, правительство направило помощь, а работы по сносу остатков здания продолжаются.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Утром в субботу сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы доставили гуманитарную помощь людям, которые в одночасье лишились своих квартир, когда часть девятиэтажного дома обрушилась в Атаках. Доставили все необходимое - продукты питания, одежду, средства личной гигиены.

Средства на приобретение и отправку гуманитарной помощи пострадавшим выделило правительство Молдовы. Помощь будет распределена в ближайшее время сотрудниками органов местной власти города Атаки.

Специальная техника продолжает работу по разбору здания, а сотрудники ГИЧС, присутствующие на месте, следят за ситуацией и обеспечивают безопасность вблизи рабочего места.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по ЧС помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи.

Спасатели после случившегося непрерывно проверяли устойчивость здания, а также колебания вблизи поврежденного дома, применяя лазерный датчик.

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