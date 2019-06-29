15:11 29 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома.

О них не забыли - как помогают людям, оставшимся без квартир в Атаках

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (12)
42 0 0

Людям, лишившимся крова при обрушении подъезда дома в Атаках, правительство направило помощь, а работы по сносу остатков здания продолжаются.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Утром в субботу сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы доставили гуманитарную помощь людям, которые в одночасье лишились своих квартир, когда часть девятиэтажного дома обрушилась в Атаках. Доставили все необходимое - продукты питания, одежду, средства личной гигиены.

Средства на приобретение и отправку гуманитарной помощи пострадавшим выделило правительство Молдовы. Помощь будет распределена в ближайшее время сотрудниками органов местной власти города Атаки. 

Специальная техника продолжает работу по разбору здания, а сотрудники ГИЧС, присутствующие на месте, следят за ситуацией и обеспечивают безопасность вблизи рабочего места.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома.
© Photo: DSE
Обрушатся ли другие дома в Атаках - в правительстве Молдовы дали ответ

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по ЧС помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности. Периметр частично обрушившегося дома охраняют сотрудники правоохранительных органов, на месте дежурят в постоянном режиме машины скорой помощи.

Спасатели после случившегося непрерывно проверяли устойчивость здания, а также колебания вблизи поврежденного дома, применяя лазерный датчик.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (12)

По теме

Обрушение многоэтажки в Атаках: хроника событий - как это было
Спасатели помогли жильцам дома в Атаках возвратить часть ценных вещей
Теги:
обрушение, дом, Атаки, помощь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото
Генуя: мост Моранди ушел в мир недобрых воспоминаний - видео
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться