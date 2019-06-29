Кодряну: на Центральном рынке Кишинева проводят обыски

Кодряну обратился в правоохранительные структуры и органы по борьбе с коррупцией, чтобы "были приняты законные меры для наказания виновных" в хаосе на Центральном рынке Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел и Антикоррупционного центра в субботу проводят проверки на муниципальном предприятии "Центральный рынок". Об этом в субботу сообщил и.о. примара (мэра) молдавской столицы Руслан Кодряну.

В четверг подал в отставку с должности исполняющего обязанности главы данного муниципального предприятия юрист и бизнесмен Виорел Брага, которого на этот пост назначили 24 июня. До этого, 21 июня, спустя два с половиной месяца после увольнения предыдущего директора Центрального рынка Кишинева Октавиана Бивола, Кодряду решил сменить и руководство в лице Лилии Буштюк.

Решение об отставке Бивола было принято в начале апреля после жалоб экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. В середине того же месяца руководство предприятием передали Лилии Буштюк.

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После отставки Буштюк было официальное заявление Кодряну: "Даже после смены руководства продолжил получать сообщения от экономических агентов о поборах и оказании давления на предпринимателей, работающих на территории рынка".

По словам и.о. градоначальника, более сотни экономических агентов подали официальные заявления в примэрию Кишинева о нарушениях. Ответные письма есть и от экс-администрации рынка. Поэтому, по словам Кодряну, примэрия приняла решение обратиться в правоохранительные органы, отправив документы в Антикоррупционную прокуратуру.

"Благодарю за быстрый ответ на наш запрос. В этой борьбе примэрии необходимо сотрудничество со всеми компетентными органами, чтобы пролить свет и поставить точку в хаосе, который годами существовал на Центральном рынке", - написал в субботу Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.

Он также добавил, что обратился в правоохранительные структуры и органы по борьбе с коррупцией, чтобы "были приняты законные меры для наказания виновных".

"После случившегося и неожиданных болезней некоторых сотрудников решил наложить секвестр на все муниципальное предприятие, чтобы защитить оставшееся и без того скудное имущество, и остановить все незаконные схемы", - добавил Кодряну, пояснив, что эта мера "была снята накануне".

Со следующей недели, по его словам, начнется и аудиторская проверка, которую ранее анонсировал Кодряну и которая должна была начаться еще на этой неделе. Итоги аудита будут обнародованы.

После череды отставок директоров Центрального рынка Кодряну подписал указ о назначении на пост и.о. главы предприятия Юрия Василенко – бывшего следователя отдела экономических преступлений при министерстве внутренних дел.

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